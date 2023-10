Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Körperverletzungsdelikt am Neckarpark - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.00 Uhr, kam es in der Mannheimer Waldhofstraße, in Höhe des Neckarparks, zu einem Vorfall zwischen einer Gruppe von ca. sieben Personen und zwei Männern im Alter von 52 und 46 Jahren. Den ersten Ermittlungen zu Folge kam es zunächst zu einer verbalen Konfrontation, welche im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Die Tätergruppierung flüchtete anschließend in Richtung des Herzogenriedparkes. Die beiden geschädigten Männer erlitten durch die Attacken Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich und waren medizinisch behandlungsbedürftig. Der 52-jährige Geschädigte kam anschließend auch noch zur weiteren medizinischen Abklärung / Behandlung in eine Klinik.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

