POL-MTK: Kostenlose Fahrradcodierung der Polizei in Eschborn

Hofheim (ots)

Der Präventionsrat der Stadt Eschborn bietet in Zusammenarbeit mit der Polizei am 22.09.2023 eine kostenlose Fahrradcodierung an.

Zwischen 11 bis 17 Uhr können Radfahrerinnen und Radfahrer das Angebot an der Polizeistation in Eschborn, Hauptstraße 300 nutzen. Bei der Codierung wird eine einmalige Nummer auf den Rahmen graviert. Rahmen aus Carbon oder ultraleichte Rennradrahmen sind nicht für die Gravur geeignet.

Interessierte werden gebeten, sich bis zum 21.09.2023 per E-Mail an Pst.Eschborn.PPWH@polizei.hessen.de mit dem Betreff "Fahrradcodierung 21.09." anzumelden. Daraufhin erhalten sie Formulare sowie einen Termin. Zur Codierung sind ein Eigentumsnachweis mit Namen und Anschrift des Eigentümers sowie ein Ausweisdokument vorzulegen. Je nach Auslastung können auch Räder ohne Termin codiert werden.

Ziel der gemeinsamen Aktion von Präventionsrat und Polizei ist es, Fahrraddiebstählen vorzubeugen. Ein codiertes Fahrrad ist für Diebe unattraktiv. Sollte es nach einem Diebstahl aufgefunden werden, ist eine schnelle Zuordnung zu dem rechtmäßigen Eigentümer oder der Eigentümerin möglich.

