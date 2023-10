POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Fehler beim Fahrstreifenwechsel führt zu drei Verletzten

Walldorf (ots) - Am Freitagabend, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes die Landesstraße 723 in Fahrtrichtung Walldorf und bog an der Kreuzung zur Bundesstraße 291 nach links in Richtung Walldorf ab. Ein 27-Jähriger, der mit seinem Toyota in Richtung Reilingen auf der Landesstraße 723 ...

mehr