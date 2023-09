Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Landesstraße 723, Gem. Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis): Verkehrsfall im Kreuzungsbereich - Zeugenaufruf

Walldorf (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes die Landesstraße 723 in Fahrtrichtung Walldorf und bog an der Kreuzung zur Bundesstraße 291 nach links in Richtung Walldorf ab. Ein 27-Jähriger, der mit seinem Toyota in Richtung Reilingen auf der Landesstraße 723 unterwegs war, konnte den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich nicht mehr verhindern.

Welcher Fahrzeugführer tatsächlich das Rotlicht der jeweiligen Lichtzeichenanlage missachtete, ist noch nicht abschließend geklärt, weshalb die Polizei um Zeugen bittet.

Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags im Toyota Corola aus und der 27-jährige Fahrer verletzte sich hierdurch leicht. Der 21-jährige Mitfahrer blieb zum Glück unverletzt. Der Sachschaden am Mercedes wird auf 6.000 EUR geschätzt. Der des Toyota beläuft sich auf 4.000 EUR.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell