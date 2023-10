Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Ohler und Dahl

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14. Oktober, und Montag, 16. Oktober, ist es in den Stadtteilen Ohler und Dahl zu mehreren versuchten und vollendeten Einbruchsdelikten gekommen.

In Ohler verschafften sich Täter an der Straße Entenweide auf unbekannte Weise Zugang zu einem Auto und zu einem Haus. Außerdem schlugen Unbekannte die Scheibe eines Autos an der Konradstraße ein.

In Dahl kam es zu insgesamt vier Einbruchsversuchen an Wohnhäusern an der Straße Johanniterweg. Des Weiteren versuchten Unbekannte in eine Garage an der Aktienstraße einzubrechen und brachen in ein Auto an der Straße Dahler Kirchweg ein.

Die Polizei bittet in allen Fällen Zeugen, die namentlich noch nicht erfasst wurden, sich unter der Rufnummer 02161 - 290 zu melden. (jl)

Die Polizei empfiehlt außerdem, eine Wertgegenstandsliste zu führen. Sie kann Ihnen dabei helfen, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Auf der Liste sollten alle Wertgegenstände notiert werden - so haben Sie alles im Blick und kommen nach einem Diebstahl schneller an Ihr Hab und Gut. Gerade im Ernstfall erweist sich eine gute Kennzeichnung von Wertgegenständen als besonders wichtig - für die Polizei und insbesondere die Schadensregulierung mit Ihrer Hausratversicherung. Ergänzend empfiehlt es sich, die Wertgegenstände zu fotografieren. Unter folgendem Link können Sie ein kostenlos eine Vorlage für eine Wertgegenstandsliste downloaden: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell