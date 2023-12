Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.12.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen in Öhringen. Eine 19-jährige VW-Fahrerin befuhr um 9.15 Uhr die Neuenstadter Straße in Richtung Unterohrn, als sie sich wegen eines Staus dazu entschloss ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden. Im gleichen Moment wollte ein 33-jähriger Lkw-Fahrer auf der Abbiegespur zur Autobahn 6 an ihr vorbeifahren und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Da sich die Fahrzeugtüren der 19-Jährigen nach dem Unfall nicht mehr öffnen ließ, musste sie durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde im Anschluss in einem Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell