Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.12.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich eine unbekannte Person am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einer Gaststätte in Heilbronn verschaffte. Zwischen Samstagmorgen, 3 Uhr, und Montagnachmittag, 16 Uhr, öffnete der Täter oder die Täterin gewaltsam die Eingangstüre des Gebäudes in der Lixstraße und gelangte so ins Innere. Anschließend wurden Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und drei Flaschen hochprozentige Alkoholika entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Diesel aus Lkws gestohlen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte entwendeten am Wochenende in Heilbronn Diesel aus sechs Lkws. Die Fahrzeuge waren zwischen Freitagmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, in der Karl-Wüst-Straße abgestellt. In diesem Zeitraum öffnete der oder die Täter gewaltsam die Schlösser der Tanks und entwendete auf bisher unbekannte Weise den Kraftstoff. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Neudenau-Siglingen: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Vermutlich ohne Beute machten sich Einbrecher am Wochenende in Siglingen aus dem Staub. Zwischen 16 Uhr am Freitagnachmittag und 9.15 Uhr am nächsten Morgen verschafften sich der oder die Unbekannten durch das Aufhebeln einer Türe Zutritt zu den Räumlichkeiten im Tektonweg. Im Inneren wurden im Anschluss mehrere Türen aufgebrochen und die Büroräume durchsucht. Hierbei wurde Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursacht. Im selben Tatzeitraum hebelten vermutlich die gleichen Personen ein Fenster zu den Firmenräumen eines Paintball-Stadions, ebenfalls im Tektonweg, auf. Auch hier wurde eine weitere Türe im Inneren beschädigt,Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht und ein geringer Bargeldbetrag erbeutet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Neuenstadt unter der Telefonnummer 07139 47100 entgegen.

Untergruppenbach-Oberheinriet: Einbrecher unterwegs - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachten Einbrecher am vergangenen Wochenende an einem Wohnhaus in Oberheinriet. Zwischen Freitagvormittag, 11.30 Uhr, und Montagabend, 18.15 Uhr, warfen der oder die Täter ein Kellerfenster einer Doppelhaushälfte in der Straße "Am Lerchenberg" ein und gelangten so ins Innere. Hier wurden im Anschluss alle Zimmer und Schränke durchwühlt, schlussendlich aber nichts entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Leicht verletzt wurde eine Fußgängerin am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn-Böckingen. Die 51-Jährige überquerte gegen 6.15 Uhr den Fußgängerüberweg in der Ludwigsburger Straße auf Höhe der Einmündung zur Heuchelbergstraße und wurde hierbei von einem Kleinwagen erfasst, welcher auf der Ludwigsburger Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Fall und musste zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte nach der Kollision seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell