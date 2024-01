POL-RZ: +++ Betrüger am Telefon +++

Ratzeburg (ots) - 25. Januar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.01.2024 - Geesthacht Gestern Nachmittag (24. Januar 2024) wurde ein Mann durch Hundebisse in einem Waldstück in der Nähe der Straße "Am Haferberg" in Geesthacht lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldete eine Spaziergängerin gegen 14:30 Uhr eine augenscheinlich schwer verletzte Person in dem Wald, die von einem Hund bewacht ...

mehr