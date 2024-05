Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Raubüberfall auf Casino - Zeugen gesucht

Nach einem Raubüberfall auf ein Heilbronner Spielcasino am späten Donnerstagabend sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Gegen 23.35 Uhr betrat der bislang Unbekannte das Casino in der Fleiner Straße. Dort verpasste er einem 30-jährigen Mitarbeiter unvermittelt einen Faustschlag in das Gesicht, nahm mehrere Umschläge mit Bargeld an sich, die der 30-Jährige gerade verstaute und flüchtete zu Fuß. Durch einen Zeugen konnte er noch bis zur Götzenturmbrücke verfolgt werden, bevor sich die Spur verlor. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - 1,60 Meter groß - Schlank - Schwarze Hose und schwarze Kapuzenweste - Schwarze Basecap - Gebräunter Hauttyp - Medizinischer Mundschutz

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

