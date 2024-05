Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Massenbachhausen: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad wurde am Donnerstagnachmittag ein 86-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Gegen 16.30 Uhr befuhr der 30-jährige Fahrer eines Fiat die Heilbronner Straße in Richtung Massenbach. Als er nach links in die Rosenbergstraße einbiegen wollte, übersah er vermutlich den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zur. Der 86-Jährige wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Untergruppenbach/K2155: Unbekannter Fahrzeuglenker hinterlässt Spur der Verwüstung

Nachdem ein bislang Unbekannter am Donnerstag mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße 2155 zahlreiche Verkehrsschilder und Leitpfosten beschädigt hat, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Die Schäden erstrecken sich über mehrere Kilometer auf der K2155 von Untergruppenbach in Fahrtrichtung des Waldkreisverkehrs und wurden vermutlich am Donnerstagabend verursacht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an die Polizei Weinsberg.

A81/Neuenstadt a.K.: Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer flüchtet

In der Nacht auf Freitag kam auf der Autobahn 81 ein BMW von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der Fahrer flüchtet im Anschluss zu Fuß, bevor die Polizei und Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen. Gegen 0.25 Uhr befuhr der bislang Unbekannte den rechten Fahrstreifen der A81 in Fahrtrichtung Würzburg, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug wurde im Anschluss durch Unebenheiten aufgehebelt und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Ein Zeuge half dem augenscheinlich unverletzten Fahrer aus dem Fahrzeug. Dieser entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die anschließende Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren und Schnauzbart gehandelt haben. Er war mit einem hellen Hemd und einer hellen Hose bekleidet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 32.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, oder den Mann im Bereich Neuenstadt gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell