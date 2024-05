Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: In Clubheim eingebrochen

Sachschaden von rund 2.500 Euro verursachten Einbrecher in den vergangenen Tagen an einem Vereinsheim in Kupferzell. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 19 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Donnerstag Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Straße "Herrenäcker", indem sie zwei Türen aufhebelten. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Getränke im Wert von rund 50 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

