Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.05.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Gaisbach: Zeugen nach missglücktem Raub gesucht

Nach einem versuchten Handtaschenraub am Mittwochnachmittag in Künzelsau-Gaisbach sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können. Um kurz vor 17 Uhr trat der Mann auf der hölzernen Fußgängerbrücke an der Waldenburger Straße an eine 67-Jährige heran und versuchte ihr gewaltsam ihren Stoffbeutel zu entreißen. Dabei stürzte die Frau zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachten konnte, eilte der Frau zu Hilfe, informierte die Polizei und versuchte den Täter festzuhalten. Dem Unbekannten gelang es sich aus dem Griff des Zeugen zu befreien, woraufhin er ohne Diebesgut in Richtung der Ortsmitte von Gaisbach flüchtete und schließlich in die Haager Straße abbog. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Dunkelhäutig - Etwa 25 Jahre alt - Trug eine graue Jacke mit dunkelgrauer Kapuze und einen Rucksack mit lilafarbenen Trägern Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

