Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.05.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter zerkratzte am Mittwochmorgen die Fahrerseite eines Fords in Tauberbischofsheim. Der Pkw stand zwischen 1 Uhr und 8.30 Uhr in der Straße "Am Bild" nahe der Einmündung zur Dürerstraße. Der Täter beschädigte mit einem unbekannten Gegenstand die gesamte Fahrerseite bis zur Heckklappe und verursachte somit einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder ebenfalls einen entsprechenden Schaden an ihrem Fahrzeug entdecken konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Werbach: Ohne Versicherung und Führerschein unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet

Drei Rollerfahrer flüchteten am Mittwochabend in Werbach-Gamburg vor der Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim befand sich gegen 18 Uhr aufgrund einer Verkehrskontrolle im Bereich der Schulstraße in Niklashausen. Hierbei erkannten die Beamten drei Kraftradfahrer, die auf der Schulstraße auf diese zufuhren. Vermutlich beim Erkennen des Streifenwagens wendeten die Personen auf Höhe des Bahnhofs. Daraufhin nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. Die Anhaltezeichen wurden missachtet. Lediglich an einem der drei Roller war ein Kennzeichen angeracht. In der Ortsmitte Gamburg bogen die drei Fahrzeuge in unterschiedliche Richtungen ab. Einer der drei Fahrer wurde bis nach Bronnbach verfolgt, konnte sich aber über einen Wiesenweg der Kontrolle entziehen. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung mit mehreren Streifen wurde ein 25-Jähriger in Wertheim-Höhefeld angetroffen und als einer der Fahrer identifiziert. Da das an seinem Roller angebrachte Versicherungskennzeichen aus 2017 schwarz war und nur mit blauer Farbe übermalt wurde, bestand kein Versicherungsschutz für das Zweirad. Außerdem ist der 25-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und es ergaben sich Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Nachdem bei ihm auch Marihuana und Haschisch aufgefunden wurden, musste er die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Der Rollerfahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Niederstetten: Junge auf Discounterparkplatz belästigt

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Vorbachzimmerner Straße in Niederstetten wurde am Dienstagnachmittag ein 13-Jähriger von einem Unbekannten belästigt. Der Junge war gegen 17.20 Uhr über den Parkplatz zu einem Fußweg entlang einer Gärtnerei in Richtung der Vorbachzimmerner Straße gelaufen, als er von einem unbekannten Mann angesprochen und ans Gesäß wurde. Eine bisher unbekannte Zeugin konnte die Begegnung beobachten und eilte dem Jungen zu Hilfe. Der Unbekannte verließ mit seinem Fahrzeug den Parkplatz, nachdem er von der Frau angesprochen wurde, woraufhin die Passantin den 13-Jährigen noch einige Meter weiter entlang seines Weges begleitete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 40 bis 50 Jahre - Kurze, glatte Haare. Dunkel, leicht grau. - Grauer Vollbart - Trug eine blaue Kapuzenjacke und Arbeitsschuhe - Fuhr mit einem silbernen Pkw davon Zeugen, die Angaben zum unbekannten Mann machen können sowie die unbekannte, zu Hilfe eilende Frau, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 9947 beim Polizeiposten Weikersheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell