POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Igersheim: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Kindergarten in Igersheim ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 7 Uhr am Donnerstagmorgen Zugang zu den Räumlichkeiten in der ...

mehr