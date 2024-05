Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Erlenbach: Unbekannte werfen Steine gegen Gesundheitszentrum - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter beschädigten mehrere Glasscheiben des Gesundheitszentrums in Erlenbach. Zwischen Donnerstag gegen 19 Uhr und Freitag gegen 6.40 Uhr warfen der oder die Unbekannten vermutlich mit Steinen gegen Scheiben neben der Eingangstür und im 1. Obergeschoß des Gebäudes in der Talstraße. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Heilbronn: Fußgängerin nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bereits am Sonntag, den 05.05.2024, wurde eine Fußgängerin in Heilbronn beinahe von einem Auto erfasst. Laut Zeugenaussagen sei es ihr nur durch einen Sprung nach hinten gelungen dem Auto auszuweichen. Gegen 17.08 Uhr habe die Gesuchte an einer Ampel die Weinsberger Straße an der Kreuzung zur Alle überqueren wollen. Hierbei kam die Fahrerin eines schwarzen, getunten Fiat mit hoher Geschwindigkeit angefahren und missachtete das für sie geltende Rotlicht. Der Vorgang konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher sich das Kennzeichen des Fiat notierte. Die gefährdete Fußgängerin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 mit dem Polizeirevier Heilbronn in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter versuchte sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Heilbronner Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Im Zeitraum zwischen Montag 13 Uhr und Donnerstag 17 Uhr versuchte der Täter das Schloss der Wohnungstür in der Herbststraße aufzubohren. Es gelang ihm jedoch nicht das Schloss zu überwinden und ins Innere der Wohnung vorzudringen. Zum Eingang des Hauses gelangt man lediglich über einen Innenhof. Wer hat im Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 mit dem Polizeirevier Heilbronn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell