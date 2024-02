Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Liebesgaukler ergaunert über 20.000EUR - ein neuer Fall von "Love-Scamming"

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Tag wurde bei der Kriminalpolizei Güstrow ein Betrugsfall in Form von "Love-Scamming" angezeigt. Dabei wurde eine 63-jährige Deutsche aus dem Landkreis Rostock um über 20.000EUR betrogen.

Bei dieser modernen Art des Liebesschwindels nehmen die Täter meist über Singlebörsen Kontakt zu Alleinstehenden auf und spielen große Verliebtheit vor. Ziel dieser Betrüger ist es jedoch nicht, ernsthaft eine romantische Beziehung aufzubauen, sondern durch das Vorgaukeln starker Gefühle sein Gegenüber emotional so zu beeinflussen, dass ihm finanzielle Zuwendungen übertragen werden. Sobald der Betrug auffällt oder keine Zahlungen mehr erfolgen, wird der Kontakt abgebrochen. Die Täter agieren dabei in den meisten Fällen aus dem Ausland heraus. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor solchen Betrugsmaschen und bittet darum, gerade bei Aufforderung von Geldzahlungen besonders sensibel und misstrauisch zu sein. Wichtige Hinweise und Tipps finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell