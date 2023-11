POL-PIAZ: PKW überschlägt sich bei Flomborn

Gau-Odernheim (ots) - Am Montag, 20.11.2023, wurde in der Zeit zwischen 08.30 und 20.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Gau-Odernheim eingebrochen. Unbekannte Täter brachen am Anwesen in der Stefan-George-Straße die Terrassentür auf und durchsuchten alle Räume. Sie entkamen unerkannt mit Bargeld und Schmuck. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Alzey ...

