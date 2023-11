Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwerer Verkehrsunfall in Alzey

Alzey (ots)

Am Donnerstag, 23.11.2023, kam es in Alzey zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger aus Alzey befuhr im PKW gegen 16.55 Uhr die Gustav-Heinemann-Straße und erlitt einen Krampfanfall. In der Folge beschleunigte er ungewollt das Fahrzeug. Der 20-Jährige Beifahrer zog darauf die Handbremse und lenkte den PKW nach rechts von der Fahrbahn. Dort stieß der PKW gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich mehrere Brüche in einem Fuß zu, der Beifahrer wurde ebenfalls verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser in der Region. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war ebenfalls die Feuerwehr Alzey im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell