Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Eisplattenkontrollen mit Drohne

Dillenburg

Die eisigen Temperaturen zum Wochenstart nutzten die Kolleginnen und Kollegen vom Regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill für eine besondere Kontrolle: Auf der B253 zwischen Oberdieten und Simmersbach hielten sie insgesamt 77 LKW und PKW an und prüften mittels Überflug der Polizeidrohne, ob die LKW-Dächer eis- und schneefreien waren. Anschließend kontrollierten sie davon 20 Sattelzüge, sechs Klein-LKW (Kastenwagen) und 25 PKW. Fahrerinnen und Fahrer mussten bei der Kontrolle auf dem Parkplatz bei der Einmündung Roth sowohl am Montag als auch am Dienstag (4./ 5. Dezember) dafür sorgen, dass vorhandene Eisplatten oder Schneedecken entfernt werden und somit keine Gefahr mehr für andere Verkehrsteilnehmende darstellen. Teilweise handelte es sich um zwei bis drei Zentimeter hohe Eisplatten auf den LKW-Dächern. Die Beamten stellten 19 Eisplatten- Verstöße an LKW fest, die mit 80 Euro und einem Punkt geahndet wurden. Aufgrund des Schneefalls kontrollierten sie vor allem Montagabend und Dienstagmorgen vermehrt PKW mit schneebedeckten Dächern, die ebenfalls geräumt werden mussten.

Insgesamt erwies sich die Vorselektierung mit der Drohne als erfolgreich, um zielgerichtet die Fahrzeuge zu kontrollieren, von denen durch die Eisplatten und Schneedecken eine Gefahr ausging. Eine Wiederholung dieser Kontrollart wird es diesen Winter bei entsprechender Witterung geben.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell