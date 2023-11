Polizei Mettmann

POL-ME: Hochwertige Gartengeräte aufgefunden - die Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2311086

Mettmann (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes auf einem Schulgelände an der Herzogstraße in Heiligenhaus am Mittwoch, 15. November 2023, fanden eingesetzte Beamte zwei hochwertige Gartengeräte der Marke "Stihl". Die Polizei sucht nun die Eigentümer und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Montagabend, gegen 22:30 Uhr, hielten sich Einsatzkräfte auf dem Außengelände einer Schule an der Herzogstraße auf. In einem Gebüsch an der Gebäuderückseite, angrenzend zu einem Grundstück, fanden die Beamten sowohl einen Laubbläser als auch einen Kantenschneider der Marke "Stihl". Die Einsatzkräfte stellten die hochwertigen Gartengeräte als Fundsache sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Trotz intensiver Ermittlungen konnten die Gartengeräte weder ihrem ursprünglichen Besitzer noch einer Diebstahlstat zugeordnet werden. Aus diesem Grund wendet sich die Polizei nun mit einem Foto der Markengeräte an die Öffentlichkeit, um weitere Hinweise zur Herkunft zu erlangen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, jederzeit entgegen.

