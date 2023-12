POL-LDK: Unfallfluchten + Sachbeschädigung in Schule + Einbrüche in Firmen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Ehringshausen: Unfallflucht / Polizei fahndet nach älteren VW Golf

Gestern Morgen prallte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Bahnhofstraße gegen einen geparkten schwarzen 1-er BMW. Gegen 11.20 Uhr stand der BMW am Fahrbahnrand vor einem Blumenladen. Aus bisher nicht bekannten Gründen prallte der Unfallfahrer gegen die Fahrerseite des BMW und fuhr davon. An der Unfallstelle blieben das Gehäuse eines VW-Außenspiegels sowie eine Radkappe zurück. Gehäuse und 14-Zoll-Radkappe gehören an einen älteren VW Golf, vermutlich der Baureihe "vier". Den Schaden auf der Fahrerseite des geparkten BMW schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß gestern Morgen, gegen 11.20 Uhr vor dem Blumenladen beobachtet? Wer kann Angaben zu einem älteren VW Golf mit frischem Unfallschaden an dem rechten Außenspiegel bzw. der Beifahrerseite machen, dem zudem eine Radkappe fehlt? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Geparkten Vito gedotzt und abgehauen / Polizei fahndet nach blauer A-Klasse

Die Wetzlarer Polizei fahndet nach einer Verkehrsunfallflucht nach dem Fahrer einer blauen Mercedes A-Klasse mit Wetzlarer Zulassung. Ein Zeuge beobachtete am Sonntagabend (03.12.2023), gegen 18.30 Uhr den Fahrer der A-Klasse wie dieser aus einer Parkbucht der Hauser Gasse ausparkte und dabei eine schwarze Mercedes V-Klasse beschädigte. Ohne sich um den rund 2.000 Euro teuren Schaden am Heck der Beifahrerseite des Busses zu machen, fuhr der Unfallfahrer davon. Da sich an der schwarzen V-Klasse blaue Farbe fand, geht die Polizei geht davon aus, dass die blaue A-Klasse ebenfalls einen frischen Unfallschaden aufweist. Laut dem Zeugen hat die A-Klasse eine WZ-Zulassung. Hinweise zu der blauen A-Klassen mit WZ-Zulassung und einem frischen Unfallschaden nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Dillenburg- Frohnhausen: Scheibe in Schule beschädigt

An einem Fenster der Schule in der Königsberger Straße stellten Lehrkräfte am Montag, 4. Dezember, gegen 13.30 Uhr einen etwa 500 Euro hohen Schaden fest. Wann genau jemand mit einem unbekannten Gegenstand auf die Scheibe einwirkte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Dillenburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Wetzlar/ Solms/ Hüttenberg: Einbrüche in Firmen

In der Nacht auf Mittwoch, 6. Dezember, brachen Diebe in mehrere Firmengebäude ein. In Wetzlar Münchholzhausen griffen sie in einer Autolackiererei in der Hohe Straße zu. Zwischen 17 Uhr am Dienstag und 6 Uhr am Mittwoch schlugen sie ein Fenster ein, durchsuchten mehrere Räume und versuchten noch vergeblich, eine verschlossene Tür aufzuhebeln. Insgesamt verursachten sie einen Schaden, den die Beamten vor Ort auf 3.000 Euro schätzten. Zum Diebesgut liegen noch keine abschließenden Angaben vor.

In der Straße Oberndorfer Hütte in Solms-Oberndorf klauten Diebe im ähnlichen Zeitraum hochwertiges Werkzeug. Zwischen 16 Uhr und 5.45 Uhr hebelten sie erst ein Fenster und anschließend einen Tresor auf und flüchteten mit Geld, Bankkarten und Werkzeug im Gesamtwert von über 15.000 Euro.

Glimpflicher ging es bei einem Reifenhandel in Hüttenberg Reiskirchen zu. In der Straße An der Dreschhalle scheiterten die Diebe zwischen 17 Uhr und 8.10 Uhr an einer Tür und kamen nicht ins Gebäude. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 200 Euro. Die Kripo in Wetzlar sucht Zeugen zu den genannten Taten und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

