Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240504 Schwalmtal-Waldniel: Abbiegeunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sa., 04.05.24 gegen 15:00 Uhr befuhr eine 60-jährige PKW-Fahrerin die L371 (Hostert) in Fahrtrichtung Waldniel. An der Einmündung zur Waldnieler Heide, wollte sie nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 64-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Duisburg geflogen. Die PKW-Fahrerin klagte über Schmerzen im Handgelenk und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. (366)

