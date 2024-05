Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

1 Toter nach Verkehrsunfall zwischen Güglingen und Kleingartach

Am Sonntag, dem 26.05.2024, gegen 14:00 Uhr, verunglückte ein Motorradfahrer tödlich zwischen Güglingen und Kleingartach. Der 33-Jährige befuhr mit seinem Motorrad der Marke Suzuki die Landesstraße 1110 von Kleingartach in Richtung Güglingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er während der Fahrt ins Schlingern und auf den Grünstreifen. Dort prallte er gegen den Pfosten eines Verkehrszeichens. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Das Motorrad wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn beschlagnahmt. Die L 1110 war zur Unfallaufnahme voll gesperrt bis 17:10 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell