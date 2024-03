LPI-NDH: Achtung - neues Versichungsjahr!

Esperstedt (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:20 Uhr wurde die PI Kyffhäuser über einen Unfall am Bahnhübergang auf der Landstraße zwischen Esperstedt und Bad Frankenhausen informiert. Ein Audi A3 solle auf dem Feld stehen, der zum Glück unverletzte Fahrer sei vor Ort. Am Unfallort eingetroffen bestätigte sich die Meldung. Der verantwortliche Fahrzeugführer war am Bahnübergang in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte in der Folge den ...

mehr