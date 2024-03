Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Don´t drink and drive!

Esperstedt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:20 Uhr wurde die PI Kyffhäuser über einen Unfall am Bahnhübergang auf der Landstraße zwischen Esperstedt und Bad Frankenhausen informiert. Ein Audi A3 solle auf dem Feld stehen, der zum Glück unverletzte Fahrer sei vor Ort. Am Unfallort eingetroffen bestätigte sich die Meldung. Der verantwortliche Fahrzeugführer war am Bahnübergang in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte in der Folge den stillgelegten Gleiskörper respektive Bahndamm überfahren und war dann auf dem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen. Der Audi wurde hierbei erheblich beschädigt.

Bei dem 18jährigen Fahrzeugführer stellten die eingesetzten Beamten ziemlich schnell Atemalkohol fest. Ein anschließender Test ergab 1,33 Promille. Es eröffnete sich somit der Tatverdacht einer Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Führerschein des jungen Mannes wurde noch vor Ort sichergestellt, weiterhin wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Der Pkw musste in der Folge abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell