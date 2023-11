POL-PDWIL: Drogenfahrt mit PKW

Stadtkyll (ots) - Am 07.11.2023 wurde der Diebstahl eines Ortsschilds in Stadtkyll festgestellt. Dieses befand sich auf der Kreisstraße 67/ Wirftstraße bei Stadtkyll in Fahrtrichtung Schüller. Die Tat ereignete sich wahrscheinlich am vorherigen Wochenende zwischen dem 03. - 05.11.2023 in den Abendstunden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm ...

mehr