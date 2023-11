POL-PDWIL: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung auf der B410 zwischen Daleiden und Irrhausen

Wittlich (ots) - Am 16.11.2023, kam es in Salmtal, in der Michael-Felke-Straße, zwischen 15:00 und 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher geflüchtet ist. Am PKW, welcher an der Unfallörtlichkeit zurückgeblieben ist, einem grauen Suzuki, wurde die Heckscheibe beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich ...

