Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer wurde angegriffen

Erwitte (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 23:15 Uhr, griffen unbekannte Täter einen Motorradfahrer auf der Lippstädter Straße, auf Höhe Stirper Damm, an. An der Ampel sprühten sie dem 20-jährigen Lippstädter Reizgas in das Gesicht.

Der Kradfahrer war aus Lippstadt in Richtung Erwitte unterwegs - vor ihm ein hellgrauer VW Golf. Der Lippstädter fühlte sich von dem PKW-Fahrer belästigt: Dieser betätigte wiederholt die Scheibenwischanlage und behinderte damit die Sicht des Motorradfahrers. In Erwitte nutzte der 20-Jährige die Chance, fuhr an der roten Ampel neben den Golf und sprach den PKW-Fahrer an. Dieser stieg aus und sprühte dem Lippstädter unvermittelt Reizgas ins Gesicht. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Kradfahrer konnte die flüchtigen Täter wie folgt beschreiben: Sie waren in einem hellgrauen Golf, vermutlich GTI, unterwegs mit LP-Kennzeichen. Der Fahrer war leicht dunkelhäutig, hatte schwarze kurze Haare und trug einen schwarzen Pullover. Der Beifahrer war ebenfalls leicht dunkelhäutig und hatte auch schwarze, kurze Haare. Er trug einen hellen Pullover.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (rb)

