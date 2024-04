Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Büecke - Eierautomat aufgebrochen

Möhnesee (ots)

In der Zeit zwischen dem 9. April, 18 Uhr und dem 10. April, 15 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter einen Eierautomaten in der Körbecker Straße, in Höhe der Hausnummer 3 auf. Aus dem Selbstbedienungsautomaten entwendeten die Täter die enthaltene Geldkassette samt Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.(dk)

