Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizei Soest

Soest (ots)

Am gestrigen Dienstag führten Einsatzkräfte der Polizeiwache in Soest, gemeinsam mit der EK-Prio einen Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt durch. Die eingesetzten Kräfte waren sowohl uniformiert als auch in zivil unterwegs.

Insgesamt wurden folgende polizeilichen Maßnahmen getroffen:

- 23 Personen wurden überprüft - 9 Platzverweis im Bahnhofs- und Innenstadtbereich ausgesprochen - 5 Strafanzeigen wurden aufgenommen, darunter bandenmäßiger Ladendiebstahl, Hehlerei und besonders schwerer Fall

des Ladendiebstahls)

- 3 Personen wurden vorläufig festgenommen - 1 Person wurde Ingewahrsam zur Prüfung aufenthaltsbeendender

Maßnahmen genommen

- 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige (Nutzung Mobiltelefon Kfz) - 11 Verwarngelder (darunter Nichtanlegen Sicherheitsgut, Missachten Gelblicht und Missachten vorgeschriebene Fahrtrichtung) - 14 Fahrzeugkontrollen

Herausragend in diesem Einsatz waren sicherlich zwei Bandendiebstähle die durch vier Personen aus Lippstadt begangen wurden. Die vier männlichen Täter (15, 18, 20 und 21 Jahre alt) wurden durch zivile Kräfte beim Diebstahl einer Brille bei einem Optiker in der Brüderstraße beobachtet. Durch uniformierte Kräfte wurden die vier Täter dann angesprochen und durchsucht. Dabei konnten zwei Flaschen Waschmittel aufgefunden werden. Die zuvor entwendete Brille hat der 15-jährige vor der Kontrolle hastig auf eine nahegelegene Mauer gelegt um sie danach wieder mitnehmen zu können. Sein Pech: Die zivilen Beamten konnten alles beobachten.

Die vier wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen. Der minderjährige wurde von seinem Vater an der Polizeiwache Soest abgeholt.

Das Ergebnis dieses Einsatzes, aber auch die vielen positiven Gespräche und Rückmeldungen mit den Bürgerinnen und Bürgern in Soest bestätigt wieder einmal die Strategie der Polizei den Kontrolldruck auch in diesem Bereich hochzuhalten um das Sicherheitsgefühl der Soesterinnen und Soester noch mehr zu stärken. Daher werden solche Schwerpunkteinsätze auch in Zukunft stattfinden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell