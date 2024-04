POL-SO: Unfallflucht

Anröchte (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Handwerkerstraße in Anröchte zu einem Sturz in einem Bus, bei der sich eine 72-jährige Anröchterin leicht verletzte. Aufgrund einer starken Bremsung stürzte die Dame und zog sich Verletzungen am Handgelenk und den Beinen zu. Erst anwesende Schüler konnten der Anröchterin aus ihrer misslichen Lage befreien und ihr aufhelfen. Auf die Bremsung ...

