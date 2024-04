Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 72-jährige im Bus gestürzt

Anröchte (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Handwerkerstraße in Anröchte zu einem Sturz in einem Bus, bei der sich eine 72-jährige Anröchterin leicht verletzte.

Aufgrund einer starken Bremsung stürzte die Dame und zog sich Verletzungen am Handgelenk und den Beinen zu. Erst anwesende Schüler konnten der Anröchterin aus ihrer misslichen Lage befreien und ihr aufhelfen.

Auf die Bremsung angesprochen reagierte der Fahrer nicht so wie er es tun sollte. Er tat es mit den Worten dass vor ihm ein Fahrzeug gebremst habe, ab und kümmerte sich nicht um die verletzte Dame. Als die 72-jährige zu Hause war, verständigte sie die Polizei, die derzeit versucht den Fahrer zu ermitteln.

Da der Bus mit einigen Mitfahrern besetzt war, wären Zeugenaussagen hilfreich. Diese melden sich bitte bei der Polizei unter 02941 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

