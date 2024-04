Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Soest (ots)

Am Samstag Morgen gegen 09:40 Uhr, befährt eine 41-jährige Soesterin mit ihrem Pkw den Anrold-Berthold-Weg und beabsichtigt, an der Einmündung in die Oestinghauser Str. abzubiegen. Beim Abbiegen übersieht sie einen von der Oestinghauser Str. in den Arnold-Berthold-Weg abbiegenden und vorfahrtsberechtigten 81-jährigen Soester auf seinem Fahrrad. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der Radfahrer zu Boden stürzt und sich schwer verletzt. Er wird zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen einem Soester Krankenhaus zugeführt. (TS)

