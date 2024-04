POL-PPTR: Diebstahl aus Wohnung während Mittagsschlaf

Trier (ots) - Am 4. April, gegen 00:10 Uhr, beraubte ein bisher unbekannter Täter an der Ecke Avelsbacherstraße / Am Grüneberg einen Mann auf dem Nachhauseweg. Der Täter griff den Mann unvermittelt körperlich an, sodass dieser leicht verletzt zu Boden ging. Der Tatverdächtige flüchtete sogleich unerkannt mit Bargeld und Karten aus dem Geldbeutel des Geschädigten in Richtung der Straße Am Weidengraben. Die Polizei ...

