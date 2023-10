POL-PDWIL: Diebstahl aus Baufahrzeugen

Mehren (ots) - Am 29.10.2023 vermutlich gegen 04:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Gillenfelder Straße in Mehren und beschädigten hier durch Steinwurf eine Fensterscheibe. Die Hintergründe der Tat sind bisher noch nicht abschließend geklärt, so dass jegliche Zeug*innen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

