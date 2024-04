Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Die "Kleinen" bei den "Großen"

Kirchhundem (ots)

Start der LöschKids Kirchhundem ins neue Jahr, mit dem Besuch bei der Berufsfeuerwehr Dortmund. Bereits Anfang März machten sich 25 kleine Feuerwehrleute auf den Weg einmal die richtig "große" Feuerwehr zu besuchen. Zusammen mit den 5 Betreuerinnen ging es mit dem Zug nach Dortmund zur Wache 1. Hier wurden sie von unserem Kameraden F. Wurm in Empfang genommen und er zeigte ihnen seinen Arbeitsplatz bei der BF Dortmund.Neben der Besichtigung der Wache und den Großfahrzeugen konnten die LöschKids zusammen mit einem Teil der Wachabteilung auch am Dienstsport teilnehmen und absolvierten gemeinsam die Sallyup Challenge. Diese Sportübung begeisterte die Kids so, dass sie demnächst auch als Teil in ihre Treffen einbezogen wird. Nach einem gemeinsamen Pizzaessen ging es dann glücklich und zufrieden wieder ins heimische Sauerland. Ein Dank an Felix und die Kameraden der diensthabenden Wachabteilung für den herzlichen Empfang und den informativen Tag.

