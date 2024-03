Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Kinderfeuerwehr Brachthausen besucht Feuer- und Rettungswache Siegen

Kirchhundem (ots)

Am Sonntag den 17.März besuchte die Kinderfeuerwehr aus Brachthausen die Feuer- und Rettungswache in Siegen. Mit zwei Mannschaftstransportfahrzeugen der Feuerwehr machten sich die LöschKids mit ihren Betreuerinnen und Betreuern auf nach Siegen. Dort wurden sie herzlich empfangen und fachkundig durch das Gebäude an der Weidenauer Straße geführt. Neben der Besichtigung von Leitstelle, Sozialräumen, Sporträumen durften die dort stationierten Fahrzeuge nicht fehlen. Die Kids bekamen Rettungswagen und Löschfahrzeuge sowie eine Drehleiter erklärt und vorgeführt. Alle Kinder zeigten sich begeistert und zufrieden. Nach ca. zwei Stunden folgte die Rückfahrt nach Brachthausen. Weitere interessante Highlights stehen für 2024 auf dem Dienstplan der Löschkids.

