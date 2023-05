POL-OF: Zeugensuche nach Kraftfahrzeugrennen, Kontrollen wegen verbotswidriger Nutzung des Gehwegs, Diebstahl aus Autokränen und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach und Main-Kinzig

1. Verdacht des Kraftfahrzeugrennens: Wer kann weitere Hinweise geben? - B43 / Mühlheim / Hanau

(lei) Nachdem am späten Donnerstagabend mehrere Fahrzeuge mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 43 zwischen Mühlheim-Dietesheim und Hanau-Steinheim unterwegs waren, ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht gleichzeitig Zeugen. Bei dem Vorfall, der sich in der Zeit zwischen 21.30 und 22 Uhr zugetragen haben soll, waren nach bisherigem Kenntnisstand mindestens drei Fahrzeuge beteiligt - ein schwarzer Audi A3 mit Darmstädter Kennzeichen, ein roter Audi Q3 sowie ein dunkler Mercedes Geländewagen AMG mit Offenbacher Kennzeichen. Die Autos, die wohl phasenweise über 150 Stundekilometer fuhren, vollzogen offenbar auch mehrere gefährliche Überholmanövern, unter anderem mit Gegenverkehr und auch im Kurvenbereich. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise zu den drei beteiligten Fahrzeugen und deren Fahrer geben können sowie mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern zu melden.

Bereich Offenbach

1. Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben? Zwei Autos kollidieren im fließenden Verkehr - Neu-Isenburg

(cb) Am Dienstagmittag wurde die Polizei Neu-Isenburg zu einem Unfall in die Rathenaustraße gerufen. Dort kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eine grauen Fiat 500 und einem silbernen Mercedes Benz. Beide Fahrzeugführer befuhren nebeneinander die zweispurige Rathenaustraße in Richtung Siemensstraße. Der vermeintliche Unfallverursacher kam mit seinem Wagen aus bisher ungeklärten Gründen auf die Fahrspur des Unfallgegners und die Fahrzeuge kollidierten. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, diese werden auf insgesamt 7.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

2. Schulkind von Auto touchiert - Fahrerin flüchtig: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(cb) Am Mittwoch gegen 11.35 Uhr kam es im Bereich des Dr.-Heumann-Weg in Höhe der Babenhäuser Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Mercedes und einem 10 Jahre alten Schulkind. Eine Schulklasse war dabei, die Straße zu überqueren, als die 40 bis 50 Jahre alte Fahrzeugführerin mit vollen Lippen und dunklen Haaren, welche sie zu einem Dutt frisiert hatte, vorerst stoppte. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr die Dame los, obwohl noch nicht alle Schüler die Straße sicher passiert hatten. Sie streifte den Jungen am Bein und fuhr in nördliche Richtung weiter, ohne sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern. Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

3. Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisstadt Dietzenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 05.05.2023

Schutzmann vor Ort und Stadtpolizei nach Bürgerhinweisen unterwegs - Dietzenbach

(jm) Zahlreiche Fahrrad- oder E-Scooter-Fahrer wurden am Mittwoch in der Offenbacher Straße von Ordnungshütern angehalten. Im Rahmen einer Präventionsaktion kontrollierten der Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Felix Sandner, und die Dietzenbacher Stadtpolizei gemeinsam die Zweiräder. An beiden Stellen gingen zuvor mehrere Hinweise von Bürgerinnen und Bürger ein, dass es immer wieder zu gefährlichen Situationen durch verbotswidrige Nutzung des Gehwegs durch Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer unter anderem im Bereich der Tiefgaragenausfahrten kommen würde. Die Ordnungshüter kontrollierten jeweils eine Stunde am Vor- sowie am Mittag. Hierbei stellten sie nahezu 50 Verstöße fest. In einem Gespräch wurden die angehaltenen Personen auf die Gefahren sowie die gültigen Rechtsvorschriften hingewiesen. Zudem verteilte der Schutzmann vor Ort noch entsprechende Informationsbroschüren zum Thema E-Scooter. Die Kontrolle wurde positiv von der Bevölkerung aufgenommen. Auch zukünftig werden die Landes- und die Stadtpolizei in diesem Bereich Kontrollen durchführen, um so für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

4. Einbrecher entwenden Zigaretten - Hainburg/Hainstadt

(jm) Zwei Einbrecher verschafften sich am frühen Freitagmorgen Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Straße "Auf das Loh" und hatten es offenbar auf Zigaretten abgesehen. Gegen 1.25 Uhr zerstörten die Täter eine Glastür und gelangten anschließend in den Verkaufsraum. Nachdem sie sich über die Zigaretten hergemacht hatten, flohen sie mit ihrer Beute. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Eindringlinge maskiert sowie dunkel gekleidet und sollen mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Tannenmühlkreisel geflüchtet sein. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Diebstahl aus Autokränen - Maintal/Bischofsheim

(jm) Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag aus mehreren Autokränen auf einem Firmengelände in der Bruno-Dreßler-Straße die Steuer- und Bedienelemente entwendet. Zwischen 18 und 5.30 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück und bauten anschließend aus den Fahrzeugen die Elemente aus. Der Wert der Beute liegt bei mehreren zehntausend Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht: Kleinkraftrad beschädigt parkendes Auto - Maintal

(cb) Ein in der Bonhoefferstraße in Höhe der Hausnummer 14 abgestellter weißer VW Beetle ist von einem Kleinkraftradfahrer am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr beschädigt worden. Der Unfallverursacher mit Sozius verlor in Höhe des Wagens die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und rutschte mit diesem gegen das Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden am Auto, der auf 1000 Euro geschätzt wird. Nach dem Geschehen ließen die noch Unbekannten die beschädigte Sitzbank des Rollers am Unfallort zurück und entfernten sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die etwas mitbekommen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 432-0 zu melden.

3. Fahrzeugführer beschädigt Dachrinne und flüchtet. Wer kann Hinweise geben? - Bad Soden-Salmünster

(cb) Die zuständige Polizei in Bad Orb sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Freitag zwischen 9.00 und 12.30 Uhr in der Rudolf-Berta-Straße (einstellige Hausnummern) kam. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer wendete sein Auto in der Hauseinfahrt, beschädigte dabei die Dachrinne des Einfamilienhauses und flüchtete danach unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Schätzungen entstand an der Dachrinne und am Dach ein Schaden von 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

