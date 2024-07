Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/A6/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten

Reilingen/A6/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 09:20 Uhr erkannte ein 36-jähriger VW-Fahrer auf der A6 in Höhe von Reilingen in Fahrtrichtung Heilbronn ein Stauende zu spät und kollidierte mit einer vorausfahrenden 41-jährigen BMW-Fahrerin. Der 36-Jährige versuchte noch eine Gefahrenbremsung einzuleiten, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen. Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Unfallbeteiligten leicht. Sie konnten ihre Fahrzeuge noch auf einen nahegelegenen Parkplatz fahren, sodass es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die 41-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

