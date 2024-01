Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher erbeuten Bargeld

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße "Auf der Brück" in Dieringhausen haben die Einbrecher Geld erbeutet. Zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr am Mittwoch (24. Januar) hebelten die Unbekannten die Tür zu der Erdgeschosswohnung auf. Anschließend durchwühlten sie das Schlafzimmer und entkamen mit Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

