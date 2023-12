Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.12.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Quadfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 17-jährige Quadfahrerin zog sich bei einem Unfall am Freitagmorgen in Weikersheim schwere Verletzungen zu. Gegen 7 Uhr wollte ein 55-jähriger mit seinem BMW auf den Parkplatz eines Supermarkts in der Gartenstraße einbiegen. Vermutlich übersah er dabei die entgegenkommende 17-Jährige. Diese versuchte durch sofortiges Bremsen einen Zusammenstoß zu vermeiden, prallte aber dennoch gegen die rechte Seite des BMWs. Bei der Kollision wurde die 17-Jährige über den Lenker ihres Quads geschleudert und schlug mit ihrem Helm auf der Karosserie des BWM auf. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa. 1000 Euro.

Bad Mergentheim: Einbruch in Bäckereifiliale

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unberechtigt Zutritt zu einer Bäckerei in Bad Mergentheim. Der oder die Täter drangen zwischen 17 Uhr und 6 Uhr in die Filiale in der Herrenwiesenstraße ein. Dabei wurden die Tageseinnahmen des Vortags entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Stuppach: Geschwindigkeitskontrolle - Autofahrer mit rund 70 km/h zu viel unterwegs

Am Sonntagnachmittag führte die Polizei Bad Mergentheim Geschwindigkeitskontrollen auf der B19 bei Stuppach durch. An dieser Örtlichkeit gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Entgegen dieser Vorgabe fuhr ein 28-jähriger mit knapp 170 km/h durch die Messstelle. Der Fahrer wurde kurze Zeit später von der Polizei gestellt. Auf ihn kommen nun ein mehrmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von mehreren hundert Euro und einen Eintrag im Fahreignungsregister zu.

Wertheim: Unfallflucht nach Kollision mit Postfahrzeug

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Samstagvormittag ein Postfahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Eine 22-Jährige stellte das Fahrzeug um 11.20 Uhr in der Maintalstraße Wertheim ab. Nachdem sie sich kurze Zeit vom Fahrzeug entfernt hatte, bemerkte sie, dass der rechte Außenspiegel beschädigt worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell