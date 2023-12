Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Waldenburg - Scheune in Vollbrand

Hohenlohekreis (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Vollbrand einer freistehenden Scheune im Ortsteil Hohenau. Zwei 11-jährige Kinder haben wohl in der Scheune gezündelt. In dem Glauben, das Feuer sei aus, haben sie die Scheune verlassen. Anschließend ging diese in Flammen auf. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell