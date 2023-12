Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.12.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/Bad Rappenau: Polizei sucht weißen Transporter nach Unfallflucht

Der Lenker eines weißen Transporters verursachte am Sonntagabend auf der Autobahn 6 einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 21.15 Uhr war eine 27-Jährige mit ihrem VW Golf zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim in Richtung Mannheim unterwegs, als der Fahrer oder die Fahrerin eines 3,5 Tonners plötzlich direkt vor ihr vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Um eine Kollision zu vermeiden wich die Frau zunächst nach links aus. Anschließend lenkte sie stark nach rechts um nicht mit der Betonschutzwand am linken Fahrbahnrand zusammenzustoßen. Daraufhin kam sie mit ihrem Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Bei dem Unfall wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 17.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte die Fahrt in Richtung Mannheim fort, ohne seinen oder ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

A81/Untergruppenbach: Vier Verletzte bei Unfall

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls auf der Autobahn 81 am Sonntagabend. Gegen 23.15 Uhr geriet der VW Polo einer 24-Jährigen, vermutlich aufgrund den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit, zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untergruppenbach und Weinsberg-Ellhofen auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern und prallte mit der Front in das Heck des Citroen einer 26-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden die 20-Jährige Beifahrerin im Polo, sowie alle drei Insassen des Citroen leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Räumungs- und Rettungsarbeiten mussten der mittlere und rechte Fahrstreifen der Autobahn zeitweise gesperrt werden.

Heilbronn: Mit über Zwei Promille Unfall verursacht und geflüchtet

Über Zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 30-Jährigen am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn an. Gegen 5.20 Uhr war der Mann mit seinem Ford Mondeo auf der Speyerer Straße unterwegs und überfuhr mit seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, auf Höhe eines Geldinstituts eine Verkehrsinsel. Hierbei wurden zwei Verkehrsschilder beschädigt. Anschließend fuhr der Ford-Fahrer ohne den Unfall zu melden davon. Eine Zeugin konnte den Verkerhsunfall beobachten und informierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten kam der 30-Jährige zur Unfallstelle zurück und nahm sein verlorenes Kennzeichen an sich. Kurz darauf wurde der Mann durch die Polizisten an seiner Wohnanschrift neben seinem Fahrzeug stehend angetroffen. Da er einen sichtlich betrunkenen Eindruck machte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über zwei Promille zeigte, musste der 30-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Eppingen: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Wochenende ein Pedelec in Eppingen entwendete. Das Zweirad wurde von seinem 35-Jährigen Besitzer am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einem Hinterhof in der Kaisserstraße abgestellt und mit einem Faltschloss an einem einbetonierten Metallpoller gesichert. Als der Mann am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu seinem Pedelec zurückkehrte, war dieses verschwunden. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein Pedelec der Marke "Bulls". Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Verbleib des Zweirads machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Bad Rappenau: 28 Garagen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag 28 Garagen an drei Örtlichkeiten in Bad Rappenau auf. Zwischen Freitag, 9 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr, machten sich der oder die Täter an den Garagen in der Lessingstraße und dem Mühlbergweg zu schaffen und stachen mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in das Blech neben dem Öffnungsriegel. Durch die entstandenen Öffnungen konnte dann der Entriegler betätigt werden. Über mögliches Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Auch in der Herderstraße waren Diebe aktiv. Zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr und Freitag, 17.30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu fünf Garagen und entwendeten zwei Pedelecs und einen E-Scooter. Bei den Pedelecs handelt es sich um eines der Marke "Bergamont", Typ E Revox premium pro FMN EQ in der Farbe rose und eines der Marke "Haibike", Typ Hardnine 5 in der Farbe grau-lime. Der gestohlene E-Scooter ist von der Marke "Xiaomi". Der Wert der entwendeten Zweiräder wird auf knapp 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Bad Rappenau-Treschklingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am Freitag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Bad Rappenau. Zwischen 16.30 Uhr und 19.45 Uhr gelangten der oder die Täter durch Aufhebeln der Terrassentüre ins Innere des Gebäudes in der Straße "Am Galgenberg". Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und Uhren sowie Bargeld gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Donnerstag und Samstag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Samstag, 22 Uhr, fuhr der oder die Unbekannte vermutlich beim Rangieren gegen einen Snackautomaten in der Straße "Am Wollhaus". Hierbei wurde der Automat aus der Verankerung gerissen und stark beschädigt. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher oder die Verursacherin unberechtigt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Lauffen am Neckar: Mit über 2,7 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Völlig betrunken und ohne Führerschein war ein 40-Jähriger am frühen Montagmorgen mit seinem Fahrzeug in Lauffen am Neckar unterwegs. Gegen 0.20 Uhr wurde der Mann in seinem Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-Jährigen wahr. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Daher musst der Audi-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes konnte nicht beschlagnahmt werden, da er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Lauffen am Neckar: Mit Alkohol im Blut Unfall verursacht

Über 1,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest einer 27-Jährigen am Samstagmittag in Lauffen am Neckar an. Gegen 15.20 Uhr war die Frau mit ihrem Ford auf der Kiesstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs und musste zunächst verkehrsbedingt halten. Anschließend entschied sie sich zu einem Wendemanöver auf der Fahrbahn. Hierbei touchierte sie mit ihrem Fahrzeug den Fiat einer 64-Jährigen und verursachte geringen Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung der Ford-Fahrerin fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,5 Promille zeigte, musste die Frau die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Lauffen am Neckar: Einbruch in Büroräume - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unberechtigt Zutritt zu Büroräumen in Lauffen am Neckar. Zwischen 23 Uhr am Freitag und 0 Uhr am Samstag gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in die Räumlichkeiten in der Straße "Hoher Steg" und durchwühlten im Anschluss Schränke und Schubladen im Inneren des Gebäudes. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendete. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Bad Friedrichhall-Kochendorf: Frau bei versuchtem Einbruch verletzt

Eine bisher unbekannte männliche Person versuchte am frühen Montagmorgen gewaltsam in eine Wohnung in Bad Friedrichshall-Kochendorf zu gelangen. Gegen 1.15 Uhr betrat der Mann ein Mehrparteienhaus in der Heilbronner Straße durch die offene Haustür. Anschließend klopfte der Mann an einer Wohnungstüre. Die 58-Jährige Bewohnerin öffnete daraufhin die Türe einen Spalt, drückte sie beim Erkennen des Maskierten allerdings umgehend wieder zu. In diesem Moment soll der Unbekannte ein langes Messer durch den Türspalt gesteckt haben. An diesem verletzte sich die Frau beim Zudrücken der Türe leicht. Anschließend schrie sie nach der Polizei, weshalb der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Bad Friedrichshall-Untergriesheim: Weiß-Roter Transporter nach versuchtem Diebstahl gesucht

Die Polizei sucht die Insassen eines weiß-roten Transporters nachdem diese am Sonntagmittag in Untergriesheim versuchten Altmetall zu stehlen. Gegen 13.45 Uhr begaben sich die beiden Männer auf das Grundstück eines 40-Jährigen in der Kreßbacher Straße und trugen mehrere Bleche und Altmetall in Richtung Straße. Hierbei wurden sie von dem Grundstücksbesitzer gesehen und angesprochen. Daraufhin ließen die Männer die Blechteile fallen und flüchteten in ihrem Fahrzeug in Richtung Bad Friedrichshall. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Transporter nicht mehr aufgefunden werden. Wer kann Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug machen oder wem ist der Transporter in den vergangenen Tagen ebenfalls aufgefallen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Neuenstadt am Kocher: Vier Verletzte bei Unfall

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Samstagabend bei Neuenstadt am Kocher. Gegen 17.30 Uhr wollte ein 65-Jähriger mit seinem VW Polo aus der Straße "Seewiesen" nach links in die Landesstraße 1095 in Richtung Neckarsulm abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den aus Richtung Neckarsulm kommenden Mercedes eines 22-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Hierbei wurde der Mercedes nach links abgewiesen und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer, sowie die 63-jährige Beifahrerin im VW und die 47-jährige Mitfahrerin im Mercedes schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Neckarsulm: Mögliche Geschädigte nach Trunkenheitsfahrt gesucht

Fast ein Promille zeigte der Atemalkoholtest eines VW-Fahrers am Freitagabend in Neckarsulm an. Zuvor hatte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrenden schwarzen VW Passat mit Heilbronner Kennzeichen bei der Polizei gemeldet. Dieser befuhr die Bundesstraße 27 von Bad Friedrichshall kommend in Richtung Neckarsulm. Hierbei sei das Fahrzeug auch mehrfach in den Gegenverkehr geraten, so dass entgegenkommende Fahrzeuge Lichthupe gaben, teilweise abbremsen und nach rechts ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 48-Jährigen VW-Fahrers fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser fast ein Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei sucht nun mögliche Geschädigte der Fahrt des 48-Jährigen. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm-Obereisesheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nachdem sich eine unbekannte Person am vergangenen Freitag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Obereisesheim verschaffte, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 6.15 Uhr und 19.15 Uhr öffnete der oder die Unbekannte gewaltsam die Terrassentüre des Gebäudes in der Nordstraße und gelangte so ins Innere. Hier wurden im Anschluss alle Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Wüstenrot: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Wüstenrot. Zwischen Samstagmorgen, 8.45 Uhr, und Sonntagmittag, 13.20 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Straße "Neubruch". Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck, Bargeld und eine Münzsammlung entwendet. Am Fenster entstand ein Schaden von circa 700 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraumverdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Ilsfeld-Wüstenhausen: Einbruch in Gärtnerei - Zeugen gesucht

Eine geringe Menge Bargeld erbeuteten Einbrecher am Wochenende in Ilsfeld-Wüstenhausen. Zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 6.15 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Türe ins Innere des Gebäudes in der Stettenfelser Straße. Anschließend wurde versucht eine weitere Türe aufzuhebeln. Nachdem dies misslang flüchtete der oder die Unbekannten. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Schwaigern-Massenbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich vergangenen Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Schwaigern-Massenbach. Zwischen 13.45 Uhr und 23 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Heinrich-Schütz-Straße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht, Schränke und Schubladen und ein Ring entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

Bad Wimpfen: Zeugen nach Zigarettenautomatenaufbruch gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach eine bisher unbekannte Person einen Zigarettenautomaten in Bad Wimpfen auf. Zwischen Sonntagabend 20 Uhr und dem nächsten Morgen 6 Uhr machte sich der Täter vermutlich mit einem Trennschleifer an dem Gerät in der Carl-Ulrich-Straße am Bahnhofsvorplatz zu schaffen. Anschließend wurde der Automat aufgehebelt und alle Zigaretten und das gesamte Bargeld aus dem Automaten gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07063 93340 an den Polizeiposten Bad Wimpfen.

Heilbronn-Böckingen: Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine bisher unbekannte Person in den vergangenen zwei Wochen versuchte sich unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Böckingen zu verschaffen. Zwischen dem 29. November und dem 8. Dezember machte sich der Täter oder die Täterin an zwei Türen des Einfamilienhauses in der Kleingartacher Straße zu schaffen. Der Einbruchsversuch misslang, weshalb lediglich Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 28330 beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach zu melden.

