Polizei Hagen

POL-HA: Randaliererin in der Innenstadt leistet Widerstand und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagmittag (27.11.2023) in der Innenstadt eine 64-jährige Randaliererin in Gewahrsam, die zuvor Kunden der Sparkasse belästigte. Gegen 12.30 Uhr riefen Mitarbeiter die Beamten zum Sparkassen-Karree und führten sie zu der 64-jährigen Frau. Diese war zuvor vermehrt auf Kundinnen und Kunden zugegangen, hatte ihnen ihre Hilfe bei der Abwicklung der Bankgeschäfte angeboten und wurde dabei immer wieder laut und aggressiv. Als Mitarbeiter die Frau dazu aufforderten, die Filiale zu verlassen, wurde sie auch ihnen gegenüber aggressiv und versuchte nach ihnen zu treten. Auch den Aufforderungen der Polizisten kam sie nicht nach. Als die Beamten ihre Arme griffen und die 64-Jährige nach draußen führten, schlug sie um sich und versuchte sich aus den Griffen zu lösen. Die Beamten legten ihr Handschellen an und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Während der Fahrt dorthin spuckte die 64-Jährige mehrfach in die Richtung eines Polizisten und beleidigte alle Beamten. Die Kripo ermittelt nun wegen der versuchten Körperverletzung, der Beleidigung sowie des Widerstandes gegen die Frau. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell