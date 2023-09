Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Rennradfahrer schwer verletzt!

Offenburg (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Sonntagmittag bei der Talwärtsfahrt einer 10-köpfigen Rennradgruppe am Geisberg. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 55-jähriger Rennradfahrer auf der starken Gefällstrecke vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Der unmittelbar nachfolgende Fahrer konnte dem Unfallgeschehen nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls. Beide Rennradfahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser der Ortenaukliniken verbracht. Die Landesstraße 103 über den Geisberg war während der Unfallaufnahme bis gegen 13.00 Uhr gesperrt. An den hochwertigen Rädern der Unfallbeteiligten entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide Unfallbeteiligte trugen Rennradbekleidung und Radhelme, was letztlich wohl noch schwerere Verletzungen verhinderte. Die Beamten des Unfalldienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Unfallzeugen werden gebeten sich unter Tel. 0781/21-4200 zu melden.

/DLF

