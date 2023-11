Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebin versteckt Ware in Kinderwagen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 27.11.2023, wurden Polizeibeamte gegen 16:45 Uhr in ein Kaufhaus an der Elberfelder Straße gerufen. Eine 22-jährige Frau hatte im Beisein ihres Kindes mehrere Waren aus der Auslage genommen. Ihre Beute versteckte sie anschließend in dem von ihr mitgeführten Kinderwagen. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat und sprach die junge Frau schließlich an. Neben einer Strafanzeige erhielt die Frau ein einjähriges Hausverbot für das Geschäft. (arex)

