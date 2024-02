POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Lemberg (ots) - Am 11.02.2024 um 00:40 Uhr konnte bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Lemberg in der Pirmasenser Straße bei einem 48-jährigen Autofahrer ein Atemalkoholwert von 1,77 Promille festgestellt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. |pips Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Pirmasens ...

