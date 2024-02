POL-PDPS: Hausfriedensbruch

Lemberg (ots) - Am Samstagmorgen, den 10.02.2024 zwischen 10:00 Uhr und 12:40 Uhr wurde in der Tulpenstraße in Lemberg die Heckscheibe eines weißen Hyundai durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion ...

