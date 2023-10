POL-ROW: ++ Aufmerksamer Zeuge meldet Alkoholfahrt ++ Diebesgut im Bollerwagen ++ Schachtabdeckungen entfernt ++ Hochwertige Kompletträder aus Werkstatt geklaut ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Aufmerksamer Zeuge meldet Alkoholfahrt

Rotenburg. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Rotenburger Polizei am frühen Sonntagmorgen eine vermutlich betrunkene Autofahrerin gemeldet. Demnach war der Zeuge gegen 5.30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle am Rönnebrocksweg auf eine junge Frau aufmerksam geworden, die gerade ihr Fahrzeug betankte. Sie sei später torkelnd in ihren Wagen gestiegen und von dort losgefahren. Eine Streifenbesatzung traf das beschriebene Fahrzeug und eine junge Frau kurz darauf unweit der Tankstelle an. Die mutmaßliche, 20-jährige Fahrerin war offenbar gerade ausgestiegen. Auf den Vorwurf eine Trunkenheitsfahrt begangen zu haben, bestritt die Frau selbst gefahren zu sein. Eine Freundin habe sie zuvor nach Hause gebracht. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit mit einem Atemalkoholtest erbrachte ein eindeutiges Ergebnis: mehr als 1,2 Promille. Die 20-Jährige musste eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben. Die Ermittlungen in dem eingeleiteten Strafverfahren werden zeigen, ob sie tatsächlich betrunken am Steuer ihres Autos gesessen hat.

Diebesgut im Bollerwagen

Zeven. Am Sonntagnachmittag ist eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei im Einmündungsbereich Vitus-Platz/Lange Straße auf einen amtsbekannten Mann aufmerksam geworden. Der 29-Jährige zog einen Bollerwagen hinter sich her, in dem die Beamten zwei Absperrpfosten fanden. Diese hätten auf dem Vitus-Platz gelegen. Weil das gefährlich sei, habe der Mann sie kurzerhand eingesammelt. Die Polizei brachte die beiden Pfosten an ihren Platz zurück und leitete gegen den 29-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein.

Schachtabdeckungen entfernt

Bothel. Am späten Sonntagabend haben Unbekannte in der Schulstraße mehrere viereckige Schachtabdeckungen entfernt. Einige legten sie in der Nähe ab. Drei Abdeckungen konnten nicht gefunden werden. Die Polizei musste die Gefahrenstelle absichern und bittet unter Telefon 04266-95568-0 um Hinweise zur Ermittlung der Täter.

Einbruch in Wohnhaus

Nartum. Zwischen vergangenem Donnerstag und Sonntag sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Nordstraße eingebrochen. Dazu hebelten die Täter auf der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf. In der Wohnung durchstöberten sie alle Räume und fanden dabei Schmuck. Damit entkamen sie im Anschluss an die Tat unerkannt.

Einbruch am Abend

Zeven. Bargeld, einen Laptop der Marke Apple MacBook Air 13 in einer beigefarbenen Hülle mit weißen Streifen und ein iPad Pro in einer schwarzen Hülle mit "Nirvana"-Aufklebern haben unbekannte Täter am Samstagabend bei dem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße "Auf der Weide" gestohlen. Zwischen 18 Uhr und 21 Uhr hebelten sie auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren zausend Euro und hofft, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Mitteilungen bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Hochwertige Kompletträder aus Werkstatt geklaut

Zeven. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter im Südring vier hochwertige Kompletträder gestohlen. Zwischen Freitag und Sonntag bockten sie in einer Kfz-Werkstatt einen Mercedes 500 auf und montierten die 19 Zoll Alu-Felgen der Marke AMG samt Reifen ab. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04281/9306-0.

