Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Basdahl++ Stromausfall im Bereich Scheeßel und Sottrum++

LK Rotenburg (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten++ Basdahl+ Am späten Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 71 in der Gemarkung Basdahl zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 43-jährige Fahrer eines Opel Astra auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Seine mitfahrende 36-jährige Lebenspartnerin wurde hierbei schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Der Fahrer des Opel sowie die ebenfalls im Pkw befindlichen Kinder (1 und 2 Jahre) wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Die Bundesstraße musste während des Einsatzes für mehrere Stunden voll gesperrt werden. An der Unfallstelle waren 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr, vier Rettungswagen, drei Notarztfahrzeuge, der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes und zwei Streifenwagen im Einsatz. (Bild digital eingestellt; Quelle: Polizei)

++Stromausfall++ Am Freitagvormittag kam es in Teilbereichen der Gemeinde Scheeßel und der Samtgemeinde Sottrum, sowie in einigen Straßenzügen der Stadt Rotenburg zu einem Stromausfall. Als Ursache konnte eine durch Baggerarbeiten beschädigte Stromleitung ermittelt werden. Der zuständige Netzbetreiber konnte nach ungefähr einer Stunde alle Gebiete wieder vollständig mit Strom versorgen. Zu Problemen oder größeren Einschränkungen kam es hierbei nicht.

